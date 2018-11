Rosenborg feierte bei EL-Generalprobe 3:1-Heimsieg

Rosenborg Trondheim hat wie Red Bull Salzburg vor dem direkten Duell in der Fußball-Europa-League am Donnerstag eine gelungene Generalprobe hingelegt. Der norwegische Meister setzte sich im Ligaspiel der 28. Runde am Sonntag gegen Odds BK 3:1 durch und ging zum 18. Mal in der laufenden Saison als Sieger vom Feld. Für die Tore sorgten Paal Andre Helland (40., 61.) und Mike Jensen (56.).

In der Tabelle liegt Rosenborg zwei Runden vor Schluss fünf Punkte vor dem letzten verbliebenen Titelrivalen Brann und kann am kommenden Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Start die insgesamt 26. Meisterschaft fixieren. Davor ist Salzburg am Donnerstag (21.00 Uhr) in Trondheim zu Gast und kann dabei bereits nach dem vierten EL-Gruppenspiel den Aufstieg ins Sechzehntelfinale sicherstellen. In der Mozartstadt gewannen die "Bullen" klar 3:0. Quelle: APA