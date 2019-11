Roses Rezept gegen WAC: "Einfach anständig Fußball spielen"

Borussia Mönchengladbach ist gewarnt. Eine neuerliche Überraschung in der Europa League will der Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den WAC unbedingt vermeiden. "Wir wissen, was auf uns zukommt", betonte Trainer Marco Rose vor dem 5. Spieltag am Donnerstag in Graz. Er forderte: "Wir müssen einfach anständig Fußball spielen."

SN/APA (dpa/Archiv)/ROLF VENNENBERN Marco Rose vermisst Österreich "ein wenig"