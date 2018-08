Roter Stern Belgrad "bereit" für Duell mit Salzburg

Roter Stern Belgrad peilt genauso wie Red Bull Salzburg am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) in Wals-Siezenheim den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League an. "Wir sind bereit und fiebern dem Anpfiff entgegen", sagte Abwehrspieler Filip Stojkovic am Dienstag bei der Abschlusspressekonferenz in Salzburg. Auf die "Bullen" hat man sich gut eingestellt: "Wir wissen, was wir zu tun haben."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Belgrad könnte ein Unentschieden bereits reichen