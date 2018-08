Roter Stern setzt in Salzburg auf "Balkan-Mentalität"

Roter Stern Belgrad hat für das Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Fußball-Champions-League am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) bei Red Bull Salzburg einen wichtigen Ausfall zu beklagen. Mittelstürmer Nikola Stojiljkovic macht die Reise nach Salzburg verletzungsbedingt nicht mit, berichtete die serbische Presseagentur Tanjug am Dienstag.

SN/GEPA pictures Vladan Milojevic.