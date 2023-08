Rubiales hofft auf Entlastung durch Video aus Teambus der Weltmeisterinnen

Video zeigt Szenen aus Teambus

Rubiales weist die Vorwürfe zurück und legte nun der FIFA ein Video als entlastendes Maerial vor. Dieses zeigt Zusammenschnitte aus dem spanischen Teambus. Hermoso hält eine Flasche Champagner in der einen, ihr Smartphone in der anderen Hand. Darauf zu sehen ist ein Bild, auf dem der Kuss mit dem zwischen Iker Casillas und Sara Carbonero nach dem WM-Sieg der Spanier 2010 verglichen wird. "¡Madre mía!", sagt Hermoso und erzählt: "Habt ihr es nicht gesehen? Er war emotional und so. Er kommt und fasst mich so an." Die Stimmung wirkt ausgelassen, die Spielerinnen amüsieren sich über den Kuss und rufen mehrmals "Beso" (Kuss).