Rückkehr von Buffon zu Juventus offiziell

Lange hat es Gianluigi Buffon ohne Juventus Turin nicht ausgehalten. Die Torhüter-Legende "Gigi" ist wieder zurück in der Heimat, und Italiens Fußball-Rekordmeister schreibt ein Jahr nach Ronaldo wieder Transfer-Schlagzeilen. "Heute ist einer der schönsten Tage in meinem Leben", sagte der 41-Jährige am Donnerstag. Die Nummer eins im Tor wird Buffon wohl nicht, dafür bekommt er andere Aufgaben.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Adieu Paris, Buongiorno Torino!