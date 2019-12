Rückkehr von Ibrahimovic zum AC Milan perfekt

Die Rückkehr des schwedischen Fußball-Superstars Zlatan Ibrahimovic zum AC Milan ist perfekt. Der 18-malige italienische Meister bestätigte am Freitagabend die Einigung. Ibrahimovic unterschrieb einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Der 38-Jährige wrrd am 2. Jänner in Mailand sein und sich den obligatorischen medizinischen Tests unterziehen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHAN NILSSON Ibrahimovic ist zurück