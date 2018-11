Rückschlag für die Bayern gegen Freiburg

Borussia Dortmund hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga den Vorsprung auf den FC Bayern auf vier Punkte ausgebaut. Während der BVB gegen Wolfsburg einen 1:0-Auswärtssieg feierte, erreichte der Titelverteidiger vor eigenem Publikum gegen Freiburg nur ein 1:1. Am kommenden Samstag steigt in Dortmund das direkte Duell der beiden Topclubs.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen Reus erzielte das Goldtor für Dortmund