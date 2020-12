Rücktritt von Kolumbiens Teamchef Queiroz

Nach herben Niederlagen in den Qualifikationsspielen für die Fußball-WM 2022 in Katar ist der kolumbianische Nationaltrainer Carlos Queiroz zurückgetreten. Man sei übereingekommen, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, teilte der kolumbianische Fußballverband am Dienstag mit. Der Portugiese hatte die kolumbianische Auswahl knapp zwei Jahre trainiert.

SN/APA (AFP)/RAUL ARBOLEDA Carlos Queiroz sagt Adios