Ruhepol Philipp Köhn: "Es ist Zeit, einen Topclub zu schlagen"

Für Salzburg-Torhüter Philipp Köhn geht es in der Champions League darum, Spaß zu haben. Auch Mut gehört zu seinem Spiel.

Philipp Köhn hat in den vergangenen Wochen bei Fußballmeister Red Bull Salzburg einen steilen Aufstieg erlebt. Am Mittwoch (21 Uhr) absolviert der 23-Jährige, der bei den Bullen aktuell klar die Nummer eins ist, gegen Lille sein zweites Spiel in der Champions League. Und Köhn wird dabei eine bedeutende Rolle zukommen. Denn bleibt Salzburg wie in den vergangenen drei Pflichtspielen ohne Gegentor, dann ist die Chance groß, dass die Truppe von Trainer Matthias Jaissle erstmals in der Champions League ein Team ...