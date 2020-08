Sabitzer hat mit Leipzig "Bock" aufs Champions-League-Finale

RB Leipzig und Frankreichs Topclub Paris Saint-Germain ermitteln am Dienstagabend (21.00 MESZ/live Sky und DAZN) in Lissabon den ersten Finalisten der Fußball-Champions-League. "Das ist ein einmaliges Erlebnis für uns. Wir haben Bock drauf", betonte Leipzigs Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer, der so wie sein ÖFB-Teamkollege Konrad Laimer für die Startelf gesetzt sein sollte, im Vorfeld der Partie.

SN/APA (dpa/RB Leipzig)/Florian Eis Für den ÖFB-Teamspieler ist dennoch PSG im Halbfinale Favorit