Sabitzer nach erstem Tor für Manchester United "sehr glücklich" zum ÖFB-Team

Marcel Sabitzer ist am Montag mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zum österreichischen Fußball-Nationalteam gereist. Der 29-Jährige erzielte am Sonntag im neunten Pflichtspieleinsatz für Manchester United sein erstes Tor - ein wichtiges noch dazu. "Ich bin sehr glücklich im Moment", erklärte Sabitzer nach seinem Führungstreffer beim 3:1-Erfolg im FA-Cup-Viertelfinale gegen Fulham im clubeigenen TV-Sender.

Der Steirer lenkte eine Hereingabe von Luke Shaw mit der Außenseite sehenswert zum 2:1 ins Tor. "Ich habe den Ball mit rechts nicht erreichen können, also habe ich versucht ihn mit links zu treffen - das war gut", sagte Sabitzer mit einem Grinsen. Die Reaktion auf den Treffer war überschwänglich, die Bayern-München-Leihgabe rutschte im Sitzen zur Cornerfahne. "Ich war überwältigt", betonte Sabitzer. "Ich habe mich darauf gefreut, mein erstes Tor in Old Trafford vor diesen großartigen Fans zu schießen. Und dann auch noch ein wichtiges Tor."

Sabitzer schafft es mit Manchester United nach Wembley

United war durch Aleksandar Mitrovic in Rückstand geraten, kurz nach dem Ausgleich durch einen Elfmeter von Bruno Fernandes und zwei Ausschlüssen gegen Fulham schlug dann auch Sabitzer zu. "Wir waren sehr fokussiert darauf, es wieder zurück nach Wembley zu schaffen - und wir haben es geschafft", sagte der Mittelfeldmann, der in seinen zwei Monaten in England dort mit den "Red Devils" im Ligacup bereits einen Titel gewonnen hat.

Nach dem Ligacup-Finale wird auch das FA-Cup-Halbfinale gegen Brighton im größten Fußballstadion des Landes ausgetragen. Sabitzer hofft auf eine weitere Trophäe. "Wir werden bereit sein, ins Finale zu gehen." Die beiden Roten Karten für Fulham hätten es einfacher gemacht. "Aber wir haben einen guten Teamspirit, eine gute Mentalität", betonte Sabitzer. Man habe immer daran geglaubt, ins Spiel zurückzukommen. "Es ist eine gute Gruppe von Burschen, das kann man in der Kabine, auf und neben dem Spielfeld spüren. Wir arbeiten zusammen, wir halten zusammen."

ÖFB: Erste drei Länderspiele des Jahres stehen an

Das soll auch für das ÖFB-Team in der anstehenden EM-Qualifikation gelten. Sabitzer rückte wie seine Nationalteam-Kollegen am Montag im ÖFB-Camp in Windischgarsten ein. Dort bereitet sich die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick im Nationalpark Resort Dilly auf die beiden ersten Länderspiele des Jahres in Linz gegen Aserbaidschan (Freitag) und Estland (nächsten Montag) vor. Am Dienstag (15.00 Uhr) steht auf dem hauseigenen Fußballplatz des Wellnesshotels auch ein öffentliches Training auf dem Programm.