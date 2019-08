Sabitzer und Hinteregger in "kicker"-Elf des Tages

Die beiden ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Martin Hinteregger haben durch ihre Leistungen am Sonntag den Sprung in die "Elf des Tages" des deutschen Fußball-Fachmagazins "kicker" geschafft. Sabitzer war beim 4:0-Erfolg von RB Leipzig gegen Aufsteiger Union Berlin an allen Toren beteiligt und erzielte das 2:0 selbst. Der 25-Jährige war deshalb "Spieler des Spiels" und auch "Spieler des Tages".

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Sabitzer war am Sonntag "Spieler des Spiels" und "Spieler des Tages"