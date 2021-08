Sabitzer-Wechsel zum FC Bayern scheint bevorzustehen

Der Wechsel von Marcel Sabitzer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum FC Bayern München steht offenbar unmittelbar bevor. Am Sonntag vermeldete die Tageszeitung "Bild" die Einigung der drei beteiligten Parteien. Die Ablösesumme soll bei rund 16 Millionen Euro liegen. Der österreichische Teamspieler wäre nach Trainer Julian Nagelsmann und Abwehrspieler Dayot Upamecano der dritte namhafte Leipziger, der in dieser Saison an die Isar wechselt.

SN/APA/dpa-Pool/Jan Woitas Für wen schlägt Marcels Sabitzers Herz ab 1. September?