Saison-Fehlstart für Manchester United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der neuen Premier-League-Saison einen Fehlstart erwischt. Im heimischen Old Trafford unterlagen die Gastgeber am Samstag Crystal Palace überraschend mit 1:3. Matchwinner war Palace-Torjäger Wilfried Zaha mit zwei Treffern für die Londoner. Arsenal gewann unterdessen gegen West Ham mit 2:1.

Andros Townsend hatte die Gäste schon in der siebenten Minute in Führung gebracht, dann erhöhte Zaha in der 74. Minute per umstrittenem Foulelfmeter auf 2:0. Zuvor war Jordan Ayew noch an United-Keeper David de Gea gescheitert, der sich aber zu früh bewegt hatte. Nach Videobeweis wurde der Strafstoß wiederholt, Zaha traf diesmal. Den Anschlusstreffer von United-Neuzugang Donny van de Beek (80.) konterte Zaha mit dem entscheidenden 3:1 (85.).

Arsenal gewann auch sein zweites Spiel in der Premier League. Gegen Stadtrivale West Ham bescherte Edward Nketiah den Nord-Londonern in der 86. Minute einen 2:1-Heimsieg. Alexandre Lacazette hatte die "Gunners" in der 25. Minute in Führung gebracht, Michail Antonio glich kurz vor der Pause für die Gäste aus. Punktegleich mit Everton ist Arsenal aktuell Zweiter.

Quelle: Apa/Dpa