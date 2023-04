Saison ist für den Millionenstürmer von Red Bull Salzburg vorzeitig zu Ende

Vor dem wichtigen Spiel der Meistergruppe am Sonntag gegen den Tabellendritten LASK, musste Tabellenführer Red Bull Salzburg einen Rückschlag für den weiteren Saisonverlauf verkraften.

Fußballmeister Red Bull Salzburg kann auch in der entscheidenden Phase der Saison nicht mehr darauf hoffen, dass jener Profi, der den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann, doch noch einmal zum Einsatz kommt. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle erklärte am Freitag vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten LASK, dass er in dieser Saison nicht mehr mit seinem Stürmer Nummer eins plant. "Ich gehe davon aus, dass Fernando nicht mehr eingreifen kann. Seine Verletzung ist überaus hartnäckig", sagte Jaissle. Fernando, der im ...