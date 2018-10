Salzburg darf gegen Trondheim wieder auf gute Kulisse bauen

Red Bull Salzburg darf im Europa-League-Heimspiel gegen Rosenborg Trondheim wieder auf eine ansprechende Kulisse bauen. Wie Österreichs Fußball-Meister am Dienstag vermeldete, wurden bereits 20.000 Tickets für die Partie am Donnerstagabend (18.55 Uhr) abgesetzt. Salzburg peilt gegen Norwegens Meister den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel an.

