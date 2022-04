Salzburg-Debakel im Youth-League-Finale - 0:6 gegen Benfica

Red Bull Salzburgs U19-Team hat den zweiten Titel in der Fußball-Youth-League verpasst. Die "Jung-Bullen" kassierten am Montag im Finale in Nyon gegen Benfica Lissabon ein in dieser Höhe verdientes 0:6-Debakel, das sich nach Toren von Martim Neto (2.) und Henrique Araujo (15.) schon früh abzeichnete. In der zweiten Hälfte legten N'Dour (53.), Araujo (57., 89./Elfmeter) und Luis Semedo (69.) nach.

SN/APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Salzburg im Youth-League-Finale gegen Benfica chancenlos