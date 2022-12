Salzburg fixiert Test beim FC Bayern am 13. Jänner

Der bereits im November verkündete Test von Red Bull Salzburg gegen Deutschlands Rekordmeister Bayern München am 13. Jänner ist nun auch vertraglich fixiert und für 18.00 Uhr (live ServusTV On) am FC-Bayern-Campus angesetzt worden. Das teilten die "Bullen" am Freitag mit. Die Truppe von Chefcoach Matthias Jaissle reist einen Tag später direkt von München ins einwöchige Trainingslager nach Marbella.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Auf Jaissles Truppe warten in der Vorbereitung auch die Bayern