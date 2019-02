Salzburg-Gegner Brügge schlägt Tabellenführer

Mit dem 2:1-Sieg in der Europa League gegen Red Bull Salzburg dürfte der FC Brügge Selbstvertrauen getankt haben. Belgiens Meister spielte am Sonntag in der heimischen Liga gegen Tabellenführer Genk groß auf und siegte mit 3:1.

SN/GEPA pictures Brügge-Kapitän Ruud Vormer traf gegen Genk.