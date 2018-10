Salzburg-Gegner Celtic: Außen schottisch, innen irisch

Wenn Red Bull Salzburg am Donnerstag in der Europa League Celtic Glasgow empfängt, ist einer der traditionsreichsten und bemerkenswertesten Clubs der Insel zu Gast. Denn wo "Schottland" draufsteht, ist auch - das zeigt das Kleeblatt im Vereinsemblem nicht zufällig - viel Irland drinnen. Eine besondere Verbindung, die Dietrich Schulze-Marmeling in seinem Buch "Celtic" detailliert darlegt.

Die "Große Hungersnot" Mitte des 19. Jahrhunderts gilt als einschneidendes Ereignis der irischen Geschichte: Sie kostete rund eine Million Menschen das Leben und verursachte jene Massenauswanderung, in der letztlich auch die Ursprünge von Celtic Glasgow liegen. Schon die Gründung 1887 in der schottischen Metropole war eigentlich ein politischer Akt. Viele der Gründungsväter sind zugleich Aktivisten für die irische Unabhängigkeit von der britischen Krone. Schnell wird der Club zum Ankerpunkt für Glasgows irischstämmige, katholische Gemeinschaft, hat aber von Beginn an auch eine Prägung als Arbeiterverein.

All das begründet den Gegensatz zum älteren Lokalrivalen Rangers, der als protestantisch und pro-britisch gilt. Die Duelle zwischen den Rivalen, die als "Old Firm" firmieren, gehören gerade nach wie vor zu den heißesten Städtederbys - auch wenn der sportliche Wert inzwischen stark gesunken ist. Unbeschadet dieses Umstands sind die beiden Vereine in Schottland weiter das Maß aller Dinge: Die Rangers haben mit 54 Meistertiteln die Nase vor Celtic (49), das Duo vereint 103 von insgesamt 122 Championaten auf sich.

Ein eigenes Kapitel widmet sich den "Lisbon Lions", jener Truppe um Clubikone Jimmy Johnstone, die 1967 in Lissabon Inter Mailand eine 1:2-Niederlage zufügte und den Meistercup holte: Ein Sieg des schottischen Angriffsfußballs über den italienischen Catenaccio und der bisher einzige schottische Triumph im wichtigsten europäischen Clubwettbewerb.

Schulze-Marmeling geht aber nicht nur in Bezug auf Celtic in die Tiefe, sondern erlaubt sich auch recht spezifische Exkurse: Er schreibt u.a. über Fankontakte zwischen Celtic und dem legendären Hamburger Verein St. Pauli ("The rebel's choice"), erzählt von Edelfans wie Rod Stewart, der sein Anwesen in LA "Celtic House" getauft hat, oder beleuchtet das Schicksal des bis 1949 existierenden "Bruderclubs" Celtic Belfast aus Nordirland.

Schulze-Marmeling, der zwischen 1988 und 1989 selbst ein Jahr in Nordirland lebte, und bereits zahlreiche Fußball-Bücher veröffentlicht hat, erzählt die Geschichte der "Bhoys" mit viel Liebe zum Detail und stellt diese stets in einen historisch-politischen Kontext. Wer sich nicht nur für Fußball, sondern auch für den Themenkomplex der irischen Unabhängigkeitsbestrebungen interessiert, kann sich hier auf recht unterhaltsame Weise einen ersten Überblick verschaffen.

Quelle: APA