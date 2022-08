Salzburg-Gegner Milan nur 0:0 bei Sassuolo

Salzburgs Champions-League-Eröffnungsgegner AC Milan ist in der 4. Runde der Serie A nicht über ein 0:0 bei Sassuolo hinausgekommen. Der italienische Fußball-Meister bestimmte am Dienstag zwar weitgehend das Spiel, kam aber vorne kaum in gefährliche Positionen und hatte Glück, dass Sassuolo-Stürmer Domenico Berardi in der 23. Minute einen Elfmeter verschoss. Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi wurde in der 91. Minute mit einer anscheinenden Verletzung ausgetauscht.

SN/APA/AFP/ISABELLA BONOTTO Milans Brahim Diaz (l.) gegen Davide Frattesi von Sassuolo