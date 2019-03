Salzburg-Gegner Napoli brachte Juventus ins Schwitzen

In einem turbulenten Spitzenspiel der italienischen Serie A unterlag SSC Napoli am Sonntagabend daheim gegen Spitzenreiter Juventus Turin mit 1:2. Der Europa-League-Gegner von Red Bull Salzburg zeigte streckenweise ein starkes Spiel gegen Ronaldo und Co.

/AP Napolis Lorenzo Insigne Kapitän vergab einen Elfmeter.