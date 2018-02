Salzburg-Gegner Real Sociedad - Traditionsclub unter Druck

Salzburgs kommender Gegner in der Fußball-Europa-League Real Sociedad steht vor dem Hinspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) unter Druck. Der Traditionsclub ist nach gutem Saisonstart in La Liga auf Platz 14 zurückgerutscht, Trainer Eusebio Sacristan hat aber nach wie vor Rückhalt im Verein. "Wir glauben an ihn", versicherte Sportdirektor Lorenzo Juarros nach der jüngsten 2:5-Schlappe bei Real Madrid.

SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Gegen Real Madrid setzte es für Real Sociedad eine 2:5-Schlappe.