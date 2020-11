Salzburg-Goalgetter Daka einsatzbereit für Lok Moskau

Früher als erhofft kann Österreichs Fußball-Meister Salzburg im wichtigen Champions-League-Gastspiel bei Lok Moskau am Dienstag wieder auf Goalgetter Patson Daka zurückgreifen. "Patson ist für Dienstag bereit, wir wissen derzeit aber noch nicht, für wie viele Minuten", erklärte Coach Jesse Marsch in einer Club-Aussendung am Sonntag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Patson Daka ist für einen Teil-Einsatz bereit