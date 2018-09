Salzburg hält in Europa-League-Gruppenphase viele Rekorde

Red Bull Salzburg ist in der Fußball-Europa-League in vieler Hinsicht die Nummer eins. Österreichs Meister ist diese Saison bereits zum achten Mal in der Gruppenphase vertreten. Kein anderes Team nahm so oft am zweitwichtigsten Europacupbewerb teil. Erster Verfolger ist da unter anderen Teams wie Villarreal oder Lazio Rom Österreichs Rekordchampion Rapid, der siebenmal die Quali überstanden hat.

SN/APA/KRUGFOTO Salzburg hat mit 83 Punkten klar die meisten Punkte bisher gesammelt