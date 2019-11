Salzburg hat CL-Aufstieg nach 4:1 in Genk in eigener Hand

Red Bull Salzburg hat den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League wieder selbst in der Hand. Die Salzburger landeten am Mittwoch mit einem verdienten 4:1 (2:0) bei KRC Genk ihren zweiten Saisonsieg in der Königsklasse. Die Tore erzielten Patson Daka (43.), Takumi Minamino (45.), Hwang Hee-chan (69.) und der eingewechselte Erling Haaland (87.) bzw. Ally Samatta (85.).

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Salzburg holte zweiten Saisonsieg in der Königsklasse