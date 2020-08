Salzburg im Youth-League-Halbfinale gegen Real Madrid

Die U19 von Fußball-Meister Red Bull Salzburg steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2017 im Halbfinale der UEFA Youth League. Die Salzburger bezwangen am Mittwoch beim Finalturnier in Nyon Olympique Lyon mit 4:3 (2:1). Mann des Spiels war Stürmer Chikwubuike Adamu mit drei Toren. In der Vorschlussrunde wartet am Samstag (18.00 Uhr) Real Madrid.

SN/APA (KEYSTONE)/ALAIN GROSCLAUDE 2017 hat Salzburg die Youth League gewonnen