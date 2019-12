Die U19-Mannschaft von Fußball-Meister Red Bull Salzburg trifft im Youth-League-Play-off auf Titelverteidiger FC Porto. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Gespielt wird am 12. Februar 2020 in Porto, der Sieger steht im Achtelfinale. Beide Teams duellierten sich bereits 2018 im Achtelfinale, damals siegten die Portugiesen.

Quelle: APA