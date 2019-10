Salzburg kann Österreichs Europacup-Bilanz gegen Italien aufbessern

Salzburg kann im Heimspiel gegen Napoli in der Fußball-Champions-League am Mittwochabend die Bilanz im österreichisch-italienischen Europacup-Vergleich ein wenig aufbessern. Gegen Clubs aus dem Land des vierfachen Fußball-Weltmeisters gab es aus österreichischer Sicht in 84 Partien bisher 16 Siege, 19 Unentschieden und 49 Niederlagen.

Vor drei Wochen holte der WAC in der Europa League immerhin ein 1:1 gegen die AS Roma. Salzburg traf im Frühjahr bereits auf Napoli, im Achtelfinale der Europa League kam nach einem 0:3 in Neapel und einem 3:1 in Wals-Siezenheim das Aus. Im Heimspiel gelang Salzburg der fünfte Sieg gegen einen italienischen Kontrahenten im 16. Duell. In den vergangenen vier Heimspielen in der Red-Bull-Arena gegen Serie-A-Vertreter gab es aus Sicht der "Roten Bullen" immerhin Siege gegen Napoli bzw. zweimal Lazio Rom (EL-Viertelfinale 2018, EL-Gruppe 2009) sowie ein Remis gegen Juventus Turin (EL-Gruppe 2010). Quelle: APA