Salzburg könnte Saison-Schlüsselspiel für Napoli sein

Carlo Ancelotti, der Trainer des SSC Napoli, hat die jüngste Meisterschaftsniederlage gegen AS Roma rasch abgehakt. "Wir haben ein großes Ziel vor uns, die Qualifikation für das Achtelfinale. Das ist das Thema des Tages", erklärte der Star-Coach am Montag, einen Tag vor dem Gruppenspiel der Fußball-Champions-League gegen Red Bull Salzburg.

Ancelotti gab zu, dass es dem Team an Kontinuität mangle, man sei nicht in der Lage gewesen, gute Vorstellungen zu wiederholen. Die einzige enttäuschende Partie sei jene gegen Roma gewesen, sprach der 60-Jährige das 1:2 vom Samstag an. "Da war die Intensität gering, und wir haben keine Kontrolle über das Spiel gehabt." Dennoch gelte es, kühlen Kopf zu bewahren.

"Diese Mannschaft hat viele gute Dinge gezeigt, aber die sind nicht immer zum Ausdruck gekommen. Ich erwarte morgen eine Leistung auf hohem Niveau, weil das könnte ein Schlüsselspiel der Saison sein", betonte Ancelotti auf der Pressekonferenz. Vor Salzburg ist der dreifache Champions-League-Gewinner als Trainer jedenfalls gewarnt. "Wir haben ihre Stärke schon im Hinspiel gesehen. Es wird ein ebenso schwieriges wie wichtiges Spiel, und wir wollen eine Leistung auf hohem Niveau bringen."

Der Grieche Kostas Manolas sprach von einer schwierigen Phase des aktuellen Tabellensiebenten nach drei sieglosen Ligaspielen. "Wir sind Napoli und haben das besser zu machen. Unser Team ist voller Spieler mit Qualität, wir werden da gemeinsam herauskommen, wir wollen unser gesamtes Potenzial zeigen", erklärte der Innenverteidiger.

Napoli könnte sich als erstes Team einen Platz im Achtelfinale sichern. Für Ancelotti hat der Aufstieg "fundamentale Bedeutung", und er setzt auf die Unterstützung der Fans im San Paolo. "Die Tifosi wissen, dass ihre Anfeuerung entscheidend sein kann."

Quelle: APA