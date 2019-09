Salzburg mit positiver Bilanz gegen belgische Clubs

Salzburg kämpft am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) in der Champions League gegen KRC Genk auch um eine Verbesserung der Europacup-Bilanz österreichischer Teams gegen belgische Vertreter. In 51 Partien gab es für die ÖFB-Clubs bisher 17 Siege, 9 Unentschieden und 25 Niederlagen, von 20 K.o.-Duellen gingen 12 verloren. Die alleinige Bilanz von Red Bull Salzburg ist allerdings positiv.

SN/APA/DANIEL KRUG Salzburg geht als Favorit in das Duell mit Genk