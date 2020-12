Salzburg nach 0:2 gegen Atletico in CL out

Red Bull Salzburg hat den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Fußball-Champions-League verpasst. Österreichs Serienmeister unterlag am Mittwochabend Atletico Madrid 0:2 und beendete die Gruppe A damit hinter dem neben Bayern München aufgestiegenen spanischen Tabellenführer auf Rang drei. Dadurch ist die Truppe von Trainer Jesse Marsch auch 2021 im Europacup vertreten, steigt ins Sechzehntelfinale der Europa League um. Die Auslosung erfolgt am 14. Dezember in Nyon.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Salzburg konnte Atletico kein Bein stellen