Salzburg - Napoli als CL-Spiel für die Geschichtsbücher

Das Duell in der Fußball-Champions-League am Mittwoch zwischen Red Bull Salzburg und SSC Napoli (2:3) war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Das lag unter anderem an Erling Haaland - der 19-jährige norwegische Stürmer erzielte beide Tore der "Bullen" und hat damit in seinen ersten drei Partien in der "Königsklasse" sechs Mal getroffen, was vor ihm noch keinem Spieler gelang.

SN/APA/BARBARA GINDL Sechs Tore von Haaland in seinen ersten drei CL-Partien