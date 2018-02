Salzburg ohne Valon Berisha in EL-Duell bei Real Sociedad

Ohne Dauerbrenner Valon Berisha muss Fußballmeister Red Bull Salzburg am Donnerstag (19.00 Uhr/live Puls 4 und Sky) das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League bei Real Sociedad bestreiten. Wie die "Bullen" am Dienstag mitteilten, fehlt der Mittelfeldmann mit Muskelproblemen in der Hüfte. Trainer Marco Rose, der den Trip nach Altach mit Grippe verpasst hatte, meldete sich hingegen wieder fit.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Mittelfeldmann fehlt wegen Muskelproblemen