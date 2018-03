Salzburg-Sensation bringt Champions-League-Platz näher

Der 2:1-Erfolg von Red Bull Salzburg in Dortmund hat einen positiven Nebeneffekt für das Ranking Österreichs in der UEFA-Rangliste. Die Chance auf einen Fixplatz in der Gruppenphase der Champions League ab 2019 ist nun sehr groß.

Salzburgs Erfolgsserie von bereits 18 internationalen Spielen ohne Niederlage füllt das Punktekonto Österreichs für die UEFA-Länderrangliste. Dort rückt Österreich damit immer näher in jene Region, in der es für den jeweiligen Meister einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase erhält. Schärfster Konkurrent dabei war die Schweiz, die aber schon hinter Österreich liegt und nach dem Aus für den FC Basel heuer keine weiteren Punkte machen kann. Nur noch Tschechien könnte Österreich theoretisch abfangen, steht aber mit seinem letzten Vertreter Viktoria Pilsen vor dem Aus in der Europa League.

Möglich wäre der Fixplatz in der übernächsten Saison 2019/20. Ausschlaggebend dafür ist das Ranking am Ende der laufenden Saison. Hier wird Österreich - wenn nicht Pilsen noch ein Wunder schafft - auf Platz elf abschließen. Absolut sichere Fixplätze gibt es zwar nur bis Rang zehn. Allerdings rückt auch der Meister von Nr. elf nach, falls der Champions-League-Titelverteidiger (Sieger 2018/19) sich ohnedies in seiner Liga qualifiziert hätte. Davon ist mit großer Wahrscheinlichkeit auszugehen. Auch dass das Wettbewerbsformat noch einmal zugunsten der starken Nationen verändert wird, kann eher ausgeschlossen werden.

Die Salzburg können aber schon vorher den lang verfolgten Traum von der Champions League wahr machen. Werden die Bullen heuer wieder Meister, geht es ab Sommer noch einmal in die bereits gewohnte Qualifikationsmühle für die Königsklasse. Außer Marco Roses Truppe gewinnt die Europa League - auch dann ist ein Fixplatz in der Champions League 2018/19 garantiert...

Das UEFA-Länderranking

Stand 9. März 2018

Land Punkte Teams noch im Bewerb Teams insgesamt CL-Fixplätze 2019/20 1. Spanien 102,712 5 7 Ligarang 1 bis 4 2. England 77,319 5 7 Ligarang 1 bis 4 3. Italien 73,749 4 6 Ligarang 1 bis 4 4. Deutschland 69,570 3 7 Ligarang 1 bis 4 5. Frankreich 54,915 2 6 Ligarang 1 bis 2 6. Russland 52,382 3 5 Ligarang 1 bis 2 7. Portugal 46,748 1 6 Meister 8. Ukraine 41,133 2 5 Meister 9. Belgien 38,500 0 5 Meister 10. Türkei 35,800 1 5 Meister 11. Österreich 31,100 1 4 Meister* 12. Schweiz 30,200 0 5 - 13. Tschechien 29,775 1 5 -

*nur, wenn der CL-Titelverteidiger sich bereits über die Liga qualifiziert hat.

Pro Sieg werden zwei Punkte vergeben, pro Remis ein Punkt, pro Aufstieg ein Punkt. Die Summe wird durch die Anzahl der Teams insgesamt eines Landes dividiert (z. B.: Österreich 4, Schweiz 5, Tschechien 5)

(SN)