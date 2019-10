Salzburg sinnt in Champions League gegen Napoli auf Revanche

Sieben Monate nach ihrem bisher letzten Duell treffen Fußball-Serienmeister Salzburg und Napoli am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) in Wals-Siezenheim erneut aufeinander. Nach dem Achtelfinal-Aus in der Europa League wollen sich die "Bullen" nun in der Königsklasse schadlos halten. Salzburgs 6:2 über Genk und das 3:4 in Liverpool in den ersten beiden Gruppenspielen lassen auf ein Spektakel hoffen.

SN/APA (EXPA/Eisenbauer)/EXPA/REINH Marsch setzt auf Haaland im Sturm