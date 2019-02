Salzburg-Sportchef Freund warnt vor Brügge

Für Salzburg geht es zum Auftakt des Fußball-Frühjahrs mit dem Triple aus Europa League, Cup und Bundesliga "gleich richtig zur Sache", wie Christoph Freund sagte. Gerade der EL-Auftritt am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) in Brügge lässt die Vorfreude beim "Bullen"-Sportdirektor steigen: "Viele gehen davon aus, dass das eine klare Sache wird. Wir wissen aber, was auf uns zukommt."

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Freund nach starker Vorbereitung zuversichtlich