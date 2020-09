Salzburg startet mit 2:1 bei Maccabi Tel Aviv in CL-Play-off

Die Ausgangsposition ist ordentlich, könnte aber besser sein. Fußball-Meister Red Bull Salzburg kam am Dienstag im Play-off-Hinspiel zur Champions League beim durch Corona arg geschwächten israelischen Meister Maccabi Tel Aviv zu einem 2:1-Erfolg nach Rückstand. Dominik Szoboszlai per Elfmeter (49.) und Masaya Okugawa (57.) drehten die Partie. Die Entscheidung um den Einzug in die Gruppenphase fällt im Rückspiel am nächsten Mittwoch (21.00 Uhr) in Wals-Siezenheim.

