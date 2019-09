Salzburg startete mit 1:1 gegen Genk in UEFA-Youth-League

Der Fußball-Nachwuchs von Red Bull Salzburg ist mit einem 1:1 gegen KRC Genk in die UEFA-Youth-League gestartet. Karim Adeyemi (32.) brachte die "Jungbullen" in der Grödiger Untersberg-Arena in Front, Siebe Vandermeulen (80./Elfmeter) sicherte den Belgiern noch einen Punktgewinn. Da sich auch Napoli und Liverpool 1:1 trennten, sind in der Gruppe E nach dem ersten Spieltag alle Teams gleichauf.

Die Youth League ist das Nachwuchspendant zur Champions League, in die Salzburg am Dienstagabend startet. Auch da ist Genk der Gegner. Quelle: APA