Salzburg um erstes Europacup-Viertelfinale für ÖFB seit 2005

Fußball-Meister Red Bull Salzburg spielt in der Europa League gegen Borussia Dortmund um die erste Viertelfinal-Teilnahme eines österreichischen Clubs im Europacup seit 13 Jahren. Diese war der Wiener Austria 2005 im UEFA-Cup nach Erfolgen gegen Athletic Bilbao und Real Saragossa gelungen. Im Viertelfinale kam dann durch zwei Remis gegen Parma (1:1 und 0:0) aufgrund der Auswärtstorregel das Aus.

In der Europa League, die 2009 den UEFA-Cup als zweitwichtigsten europäischen Clubbewerb abgelöst hatte, war Österreich bis dato nur einmal im Achtelfinale vertreten. 2014 scheiterte Salzburg unter Roger Schmidt nach einem 0:0 im Hinspiel mit einer 1:2-Heimniederlage am FC Basel. Fünfmal waren die Salzburger bereits in der K.o.-Phase der Europa League. Als einziger weiterer österreichischer Club schaffte Rapid 2015/16 den Sprung ins Sechzehntelfinale.

Salzburgs bisher größten internationalen Erfolg hatte der Vorgängerclub SV Austria Salzburg 1994 eingefahren. Die Salzburger scheiterten damals erst im Finale des UEFA-Cups mit zwei 0:1-Niederlagen an Inter Mailand. Im Achtelfinale schaltete das Team von Otto Baric damals dank eines Tores von Martin Amerhauser in der Verlängerung Sporting Lissabon aus (0:2 und 3:0 n.V.).

(APA)