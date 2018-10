Salzburg verdiente in Europa League 2017/18 10,873 Mio. Euro

Österreichs Serien-Meister Red Bull Salzburg hat in der abgelaufenen Saison 2017/18 in der Europa League insgesamt 10.873.020 Euro verdient. Dies geht aus einer Medieninformation der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vom Donnerstag hervor. 2,6 Mio. Euro erhielten die "Bullen" bereits für die Teilnahme an der Gruppenphase.

SN/APA/KRUGFOTO Salzburgs Erfolg ist nur sportlicher Natur