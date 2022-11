Salzburg-Verteidiger Pavlovic in Serbiens WM-Kader berufen

Red Bull Salzburg stellt wie erwartet auch einen vierten Akteur bei der Fußball-WM in Katar. Innenverteidiger Strahinja Pavlovic befindet sich im 26-köpfigen Aufgebot Serbiens, das Teamchef Dragan Stojkovic am Freitag bekanntgegeben hat. Der 21-Jährige, im Sommer von AS Monaco nach Salzburg gewechselt, darf nach starken Leistungen unter anderem in der Champions League mit Turniereinsätzen rechnen. In Serbiens defensiver Dreierkette war der 1,94-m-Hüne zuletzt Stammspieler.

SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Pavlovic stand auch schon gegen Ronaldo seinen Mann