Im Sechzehntelfinale der Europa League wartet Eintracht Frankfurt mit zwei Ex-Bullen.

Nach der Hammergruppe in der Champions League musste es ja fast ein spektakulärer Gegner werden: Red Bull Salzburg zog bei der Auslosung des Europa-League-Sechzehntelfinales am Montag im UEFA-Hauptquartier in Nyon ein Duell mit Eintracht Frankfurt. Damit kommt es zu einem ...