Salzburger Benedikt Pichler wechselt in die 2. deutsche Liga

Salzburg ist mit einem weiteren Kicker in der attraktiven 2. Liga in Deutschland vertreten. Benedikt Pichler wechselt von Austria Wien zu Holstein Kiel.

Zusammen mit seinem Berater Philipp Mirtl (Agentur m&m deportivo) hat Benedikt Pichler am Montag Nägel mit Köpfen gemacht: Der 24-jährige Stadt-Salzburger unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bei Holstein Kiel. Er wird sich künftig mit Kontrahenten wie Schalke 04, dem Hamburger SV oder Werder Bremen auseinandersetzen.

Damit setzte der Stürmer seinen steilen Aufstieg fort, der ihn via USK Anif, SV Grödig, Austria Klagenfurt und Austria Wien ins Ausland führte. "Mit Benedikt Pichler konnten wir einen Mann für den Sturm für uns gewinnen, der sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und seine Qualitäten in der Österreichischen Bundesliga nachgewiesen hat", sagte sich Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der "Störche". "Er ist ein dynamischer und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler."

Für Benni Pichler wurde ein Traum wahr: "Ich möchte hier bei Holstein in einer extrem attraktiven Liga den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung machen", erklärte er. "Holstein spielt einen offensiven Fußball, legt großen Wert auf spielerische Lösungen und Variabilität. Ich möchte hier schnell ankommen, meine Mannschaft kennen lernen und dann eine gute Zweitliga-Runde spielen."

Pichler sorgte bei Grödig ab der Saison 2016/17 für Furore, als der Club nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bundesliga vor allem im ÖFB-Cup mit Siegen gegen die Zweitligisten Horn und Wattens überraschte. Zu den "Jungen Wilden" im Team von Trainer Andreas Fötschl zählten mit Markus Wallner (heute WSG Wattens) oder Leonardo Lukacevic (heute Admira) weitere Talente, die eine glänzende Karriere machten.

Bei Holstein Kiel ist mit Thomas Dähne ein Torhüter mit Vergangenheit im Nachwuchs von Red Bull Salzburg tätig.