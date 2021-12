Salzburger Fußballhelden Konrad und Hütter überzeugt: "Red Bull Salzburg kann gegen jedes Team punkten"

Otto Konrad und Adi Hütter schrieben 1993 Geschichte und trauen Red Bull Salzburg Ähnliches zu.

Wieder einmal steht ein Salzburger Fußballteam in der ersten Woche im Dezember vor einem Spiel, das in die Geschichte eingehen könnte. Wie am 7. Dezember 1993, als die damalige Salzburger Austria gegen die Startruppe von Sporting Lissabon um Luís Figo und Krassimir Balakov den sensationellen Aufstieg in das Viertelfinale des UEFA-Cups schaffte. Eigentlich chancenlos waren die Salzburger nach einem 0:2 in Lissabon ins Rückspiel gegangen, um dann nach einem 3:0 im Heimspiel ein Wintermärchen wahr zu machen. Zwei Helden von damals, Torhüter Otto Konrad und Torschütze Adi Hütter, erinnern sich im SN-Gespräch und sind gespannt, ob Red Bull Salzburg gegen den FC Sevilla 28 Jahre danach ähnlich Historisches schaffen kann. Beide sind sich einig: "Die Chance lebt."

Die Ausgangslage ist zumindest von den äußeren Bedingungen ähnlich wie 1993. In Lissabon gab es wie aktuell in Sevilla fast frühlingshafte Temperaturen. In Salzburg herrschte der Winter mit grimmiger Kälte und Schneeschauern am Spieltag. Das behagte den Stars der Portugiesen ganz und gar nicht. Auch am Mittwoch wird es in der Bullen-Arena von der Witterung her alles andere als gemütlich. Wenn die Bullen dann auch noch derart körperlich robust wie Hütter und Co. vor 28 Jahren auftreten, dann kann es schon sein, dass mit Sevilla erneut ein Team von der Iberischen Halbinsel den Spaß am Spiel verliert.

"So viel Schnee kann in Salzburg gar nicht liegen. Dass wir nicht aufsteigen", hatte damals Sporting-Star Stan Valckx im SN-Interview gemeint. Er sollte sich irren. Im tiefen Boden mit vielen Unebenheiten im Lehener Stadion, wo es keine Rasenheizung gab, sprang der Ball für Salzburg. "Solche Platzverhältnisse kannte man in Lissabon nicht. Aber da der Rasen in der Bullen-Arena in bestem Zustand ist, glaube ich nicht daran, dass die winterlichen Verhältnisse ein Vorteil für die Bullen sind", meinte Hütter. "Aber die Konstellation ist ein Wahnsinn. Sevilla hat sich enorm gesteigert und es zählt nur der Aufstieg. Das ist der Anspruch der Truppe", sagte Hütter. "Dass die Fans fehlen, ist für Salzburg ein Nachteil, aber die Chancen stehen ausgeglichen. Weil auch ein Remis reicht."

Und Konrad meinte mit einem Lächeln: "Die Chancen stehen 50:50 mit leichten Vorteilen für Sevilla." Die Spanier seien eine Wundertüte, man wisse nie, wie sie ihr Spiel anlegten. "Atlético Madrid ist einfacher auszurechnen. Die agieren immer defensiv, aber Sevilla?", betonte Konrad. "Die Bullen müssen ihrem Stil treu bleiben. Denn das Defensivkonzept zählt nicht zu den großen Stärken." Und Konrad macht den Bullen Mut. "Die Elf hat die Qualität, um gegen jedes Team immer einen Punkt zu holen."