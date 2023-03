Salzburger Sebastian Gishamer pfeift Youth-League-Hit Milan gegen Atletico Madrid

Ein internationales Highlight gibt es für Salzburgs Nummer-eins-Schiedsrichter Sebastian Gishamer. Der Seekirchner wurde mit der Leitung des Viertelfinal-Schlagers in der UEFA Youth League zwischen AC Milan und Atletico Madrid betraut.

Während für die U19 von Red Bull Salzburg die Saison in der Youth League bereits vorbei ist, hat ein heimischer Referee einen Auftritt im Viertelfinale. Das Match steigt am Dienstag in Italien. Gishamer wird an den Linien von zwei Salzburger Kollegen, Roland Riedel und Markus Reichholf unterstützt.

In der Youth League hat Gishamer einst auch sein damals unerwartetes internationales Debüt gegeben. Als sich der Referee 2018 beim Match von Red Bull Salzburg gegen Sporting Lissabon verletzte, sprang der Salzburger, der als vierter Offizieller fungierte, ein und brachte das Spiel souverän zu Ende.