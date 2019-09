Salzburger Torgala gegen Genk: Das sind die höchsten Siege in der Champions League

Red Bull Salzburg deklassierte Belgiens Meister KRC Genk zum Auftakt der Champions League mit 6:2. Die Torgala der Mozartstädter ist einer von vielen deutlichen Siegen - aber bei weitem nicht der allerhöchste Triumph.

Red Bull Salzburg hat bei der Premiere in der Fußball-Champions-League eine magische Nacht erlebt. Österreichs Serienmeister fertigte den belgischen Champion KRC Genk am Dienstagabend in Wals-Siezenheim mit 6:2 (5:1) ab.

Das Torfestival ist der bislang deutlichste Sieg einer österreichischen Mannschaft in der Königsklasse. Die höchsten Siege in der Geschichte der Champions League finden sich in der Diashow oben zum Durchklicken. . .

Quelle: SN