Salzburgs Adeyemi in Turin mit "Golden Boy" ausgezeichnet

Karim Adeyemi ist am Montagabend in Turin mit der Trophäe für den "Golden Boy" prämiert worden. Der 19-jährige Salzburg-Stürmer hatte die Auszeichnung in einer Online-Umfrage unter Fans gewonnen. Die Fachjury wählte bei der von der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" durchgeführten Wahl den spanischen Barcelona-Mittelfeldspieler Pedri. Mit dem "Golden Boy" werden Spieler, die noch keine 21 Jahre alt sind, ausgezeichnet.

SN/APA/AFP/RONNY HARTMANN Adeyemi dürfte bald in der deutschen Bundesliga stürmen