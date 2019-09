Salzburgs Champions-League-Gegner zeigten ihre Qualität

Der FC Liverpool führt souverän in der Premier League, Napoli lieferte gegen Serienmeister Juventus eine Aufholjagd, die unbelohnt blieb.

Dass Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg es in der Champions League mit sehr starken Gegnern zu tun bekommt, war Andreas Ulmer und Co. klar. Am Wochenende untermauerten der FC Liverpool und Napoli ihre starke Frühform. KRC Genk holte gegen Brügge ein 1:1.

Liverpool ist so wie die Salzburger in der Liga noch ohne Punktverlust unterwegs. Das 3:0 am Samstag in Burnley fuhr der Champions-League-Sieger ohne größere Probleme ein. An zu wenig Reibung wird es bei Salzburgs Gruppengegner in der Königsklasse auch nicht scheitern. Hauptthema war danach die schlechte Laune von Torschütze Sadio Mane. Klopp bestätigte, dass der Ex-Salzburger nicht wegen seiner Auswechslung "sauer" war, sondern weil ihn Sturmkollege Mohamed Salah bei einem Konter in der zweiten Hälfte übersehen hatte. "Er kann seine Gefühle nicht verbergen", erklärte Klopp. "Wir haben darüber gesprochen, alles ist in Ordnung."

Im Plan des Trainers ist noch eine Steigerung vorgesehen. "Die intensivste Phase beginnt im September", meinte Klopp. Den saisonübergreifend 13. Sieg in Folge in der englischen Fußball-Premier-League nahm er eher beiläufig wahr: Er sei glücklich über den Rekord, "allerdings interessiert uns dieser Rekord weniger. Diese Mannschaft will ihre eigene Geschichte schreiben, sie will ihre eigene Geschichte kreieren."

Ein nicht mehr erwartetes Comeback legte Napoli im Spitzenspiel der italienischen Serie A bei Juventus Turin hin, musste dann aber doch mit leeren Händen heimreisen. Ein Eigentor von Kalidou Koulibaly in der 92. Minute brachte den Endstand von 3:4. Zuvor hatte der Salzburg-Gegner sensationelle einen 0:3-Rückstand noch aufgeholt. Rekordmeister und Titelverteidiger Juventus hatte vor der Pause leichtes Spiel. Danilo (16.) und Ex-Napoli-Goalgetter Gonzalo Higuain (19.) brachten die Gastgeber vor eigenem Publikum mit 2:0 in Führung. Cristiano Ronaldo sorgte mit seinem 3:0 für die vermeintliche Vorentscheidung (62.).

Doch Kostas Manolas (66.), Hirving Lozano (68.) und Giovanni Di Lorenzo (81.) ließen mit ihren Toren die Juve-Fans verstummen - bis zum Querschläger von Pechvogel Koulibaly.

KRC Genk holte in einem ausgeglichenen Spitzenspiel der belgischen Liga gegen den LASK-Bezwinger FC Brügge am Sonntag ein 1:1. Das Tor für Genk erzielte Sébastien Dewaest per Freistoß.

Quelle: SN, Apa